براهيمي يتحدث عن هدف محرز الخرافي في مرمى نيجيريا

أشاد اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي بالهدف الرائع الذي سجله رياض محرز في مرمى نيجيريا إثر مخالفة مباشرة خلال نهائيات أمم إفريقيا الأخيرة.

وأجرى براهيمي حوارا مطولا مع موقع “as بالعربي” كشف من خلاله العديد من الأمور التي تخص المنتخب الوطني موضحا:

“جمال بلماضي مدرب كبير عرف كيف يحول الطاقة الإيجابية داخل الفريق، وأن يخرج ما بداخل اللاعبين خلال هذه البطولة، ونجح في رفع مستوى اللاعبين بدرجة كبيرة، وجعلنا نتوج باللقب، وبالنسبة لشعوري لحظة تسجيل محرز هدف الفوز على نيجريا كانت لحظة سعيدة للغاية لا يمكن وصفها”.