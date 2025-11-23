إعــــلانات
براهيمي يتعرض لإصابة ويخلط حسابات بوقرة قبل كأس العرب

تعرض الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، نجم نادي الغرافة القطري، لإصابة، ستبعده بنسبة كبيرة عن المشاركة في بطولة كأس العرب.

وأعلن نادي الغرافة، في بيان له عبر منصة “X”، عن تعرض لاعبه براهيمي، لإصابة على مستوى غشاء العضلة اليمنى.

كما أوضح ذات المصدر، بأن الدولي الجزائري، سيكون مجبرا على الغياب عن الميادين، لمدة أسبوعين كاملين.

وبالنظر لانطلاق بطولة كأس العرب، في الفاتح من شهر ديسمبر الداخل، سيكون مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، ملزما على إيجاد البديل الأنسب لتعويض الغياب المحتمل لياسين براهيمي.

