براهيمي يتفوق على ميسي أوروبيا

تفوق الدولي الجزائري ياسين براهيمي، نجم نادي بورتو البرتغالي، على نجم نادي برشلونة، ليونيل ميسي، من حيث نسبة المراوغات الناجحة في 90 دقيقة.

وحسب إحصائيا نشرها موقع “غول بوان”، حلّ براهيمي في المركز الثالث، في ترتيب أحسن اللاعبين الأوربيين من حيث المراوغات الناجحة لهذا الموسم، بمعدل 6.3.

وحل لاعب نادي برشلونة الإسباني، النجم ليونيل ميسي، في المركز الرابع بمعدل 5.5، مباشرة بعد إبن المنيعة، ياسين براهيمي.

بينما عادت الصدارة في هذا الترتيب، لنجم نادي باري سان جيرمان، الفرنسي، نيمار داسيلفا، متبوعا بإيدين هزارد، لاعب تشيلسي، الإنجليزي.