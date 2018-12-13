براهيمي يتفوق على “ميسي” و”رونالدو” في دوري الأبطال

نشر موقع “هوسكورد” المتخصص في الإحصائيات، قائمة أفضل المراوغين في دوري أبطال أوروبا، وشهدت القائمة تواجد ياسين براهيمي كثالث أفضل مراوغ في البطولة.

وكان نجم “بورتو” أحد أفضل اللاعبين في تشكيلة فريقه في هذه المنافسة الأوروبية، كما أنه يعتبر أحد افضل اللاعبين المهاريين في أوروبا.

فقد أتم 18 مراوغة ناجحة متفوقا على العديد من النجوم العالمية على غرار “ليونيل ميسي” و”كريستيانو رونالدو”.

ويتقدم على “براهيمي” كل من البرازيلي “لوكاس مورا” صاحب الـ 20 مرواغة ناجحة، بالإضافة إلى “نيمار جونيور” نجم “باريس سان جيرمان” صاحب الـ 32 مراوغة ناجحة.