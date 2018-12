براهيمي يتفوق على “ميسي” و”رونالدو” في دوري الأبطال

وكان نجم “بورتو” أحد أفضل اللاعبين في تشكيلة فريقه في هذه المنافسة الأوروبية، كما أنه يعتبر أحد افضل اللاعبين المهاريين في أوروبا.

فقد أتم 18 مراوغة ناجحة متفوقا على العديد من النجوم العالمية على غرار “ليونيل ميسي” و”كريستيانو رونالدو”.

ويتقدم على “براهيمي” كل من البرازيلي “لوكاس مورا” صاحب الـ 20 مرواغة ناجحة، بالإضافة إلى “نيمار جونيور” نجم “باريس سان جيرمان” صاحب الـ 32 مراوغة ناجحة.

Most successful dribbles in the Champions League this season:

🥇 Neymar — PSG (32)

🥈 L. Moura — Tottenham (20)

🥉 Y. Brahimi — FC Porto (18)https://t.co/z2YUS3pDIM pic.twitter.com/54XknuTHzI

