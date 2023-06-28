براهيمي يتقاسم فرحة عيد الأضحى مع أقربائه في برج بوعريريج 

استغل الدولي الجزائري بلال براهيمي مناسبة عيد الأضحى ليقضيها في مقسط رأسه بقرية بليمور بمدينة برج بوعريريج.

كما استقبل بلال براهيمي استقبال فريدا من أبناء مدينته الذي زاروه من كل حدب وصوب لأخذ صور فوتوغرافية معه.

واستغل مهاجم نيس الفرنسي الفرنسي الفرصة للعب مباراة مع أبناء جلدته في أحد أحياء مدينة برج بوعريريج، قبل العودة إلى فرنسا مجدّدا في قادم الأيام.

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