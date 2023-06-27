براهيمي يتوج بجائزة أجمل هدف في الدوري الفرنسي

تُوج اللاعب الدولي الجزائري ونادي نيس بلال براهيمي، بجائزة أجمل هدف في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

بعد إكتساح هدف لاعب الخضر بلال براهيمي، في مرمى أجاكسيو برسم الجولة 23 من الليغ 1، سبر الأراء الذي أعنه الدوري الفرنسي عبر موقعه الرسمي الأسبوع الماضي.

يجدر الإشارة، يعد تتويج بلال براهيمي الجزائري الثاني على التوالي، بعد لاعب الخضر يوسف بلايلي أن حقق الجائزة الموسم الماضي.

بعد أن سجل بلايلي، هدفا رائعا في مرمى موناكو في الجولة 37 من الموسم الماضي لما كان ينشط بصفوف برست.