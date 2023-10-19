براهيمي يتوج بجائزة أفضل لاعب شهري أوت وسبتمبر

توج الدولي الجزائري ياسين براهيمي بجائزة أفضل لاعب في البطولة القطرية لكل من شهري أوت و سبتمبر.

و كان ياسين براهيمي قد تألق بشكل لافت للانتباه في الأسابيع القليلة الماضية، خاصة و انه سجل عدد من الأهداف الجميلة جدا.

كما أختير المدرب ليوناردو جارديم أفضل مدرب في البطولة القطرية وأيوب عسال أفضل لاعب لأقل من 23 عاما.

كما تحصل الفنان الأسمر على جائزة أفضل هدف، بفضل هدفه الشخصي الذي سجله مع ناديه الغرافة أمام المرخية.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti