براهيمي يتوج بجائزة أفضل مراوغ في الدوري القطري

توج الدولي الجزائري ياسين براهيمي بجائزة أفضل مراوغ في دوري نجوم قطر هذا الموسم بواقع 103 وبنسبة نجاح 52 بالمائة.

ونال ياسين براهيمي الجائزة، اليوم الأحد، رفقة ناديه الغرافة القطري.

وكان قائد الخضر قد وصل إلى رقم قياسي لأكثر من 100 مراوغة ناجحة في قاعدة بيانات “سوفاسكور” الإحصائية الخاصة بالدوريات العربية هذا الموسم.

وقاد براهيمي فريقه الغرافة لاحتلال المرتبة الثالثة خلفا للوصيف الريان والرائد السد الذي ينشط له الدولي الجزائري الأخر بغداد بونجاح.