براهيمي يتوج بجائزة الأفضل في الدوري القطري

نال الدولي الجزائر، ياسين براهيمي، نجم نادي الغرافة، جائزة جديدة، نظير تألقه في الثلث الأول من الموسم الجاري للدوري القطري.

ووضع موقع “سوفاسكور”، ياسين براهيمي، كأفضل لاعب في الثلث الأول، من الموسم الجاري للدوري القطري.

كما كشف ذات المصدر، أبرز الأرقام التي بصُم عليها الدولي الجزائري، حيث يعتبر أفضل ممرر حاسم بـ5 تمريرات حاسمة، والأكثر مساهمة في الأهداف (8 أهداف)، الأكثر صناعة للفرص (21)، صاحب أكثر المراوغات الناجحة (30)، وصاحب أفضل تقييم (8.34).

وبهذا يؤكد ياسين براهيمي، نجم نادي الغرافة القطري، مجددا، تواجده هذا الموسم في أفضل مستوياته.