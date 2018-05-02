براهيمي يحتفل بقرب تتويجه بالبطولة بمأدبة “مشوي”

نظم ظهيرة اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري ياسين براهيمي رفقة زملاءه في نادي بورتو البرتغالي مأدبة غذاء تصدرها اللحم المشوي.

ونشر لاعب المنتخب الوطني صورة تجمعه بزملاءه وهم بصدد تناول “المشوي” على “ستوري” صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”.

وأرفق اللاعب الجزائري الصورة بعبارة:”وقت الشواء..” ما يؤكد إرتياحه من الناحية النفسية بعد إقترابه من تحقيق أول لقب في مسيرته.

ويحتاج فريق الدراغاو لنقطة واحدة في المباراة القادمة من الدوري البرتغالي الممتاز للتتويج بصفة رسمية باللقب قبل جولتين من النهاية.