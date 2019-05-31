براهيمي يحدد شروطه لإمضاء عقده الجديد

يشترط الدولي الجزائري ياسين براهيمي، قيمة مالي معتبرة، بلغت الـ20 مليون أورو، للإمضاء في أحد الأندية الراغبة في خدماته.

وكشف الصحافة التركية، أن وكيل أعمال براهيمي، وفي مفاوضات مع مسؤولي نادي فنربخشة التركي، حدد مطالب لاعب الخضر.

وطالب بدفع 6 ملايين أورو، كمنحة إمضاء العقد، و14 مليون أورو، راتب على مدى ثلاثة سنوات، أي بمجموع 20 مليون أورو.

يذكر إدارة النادي التركي، قد عرضت في وقت سابق، على متوسط ميدان الخضر، عقدا بقيمة 12 مليون أورو.

ويتواجد ياسين براهيمي، في نهاية عقده مع ناديه بورتو، وهو محل اهتمام عديد الأندي الأوروبية، على غرار مارسيليا، ايفرتون، بيتيس، وغيرهم.