براهيمي يحصد جائزة أفضل لاعب في مواجهة العراق

توِّج النجم الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة “الخضر” أمام العراق، عقب تألقه اللافت في مواجهة المنتخب الوطني أمام العراق ضمن منافسات كأس العرب.

في لقاء قدّم فيه براهيمي أحد أفضل عروضه منذ انطلاق البطولة. وظهر بمستوى كبير طيلة أطوار المباراة. إذ كان وراء أخطر الفرص الهجومية بفضل تحركاته السلسة على الجهة اليسرى، وتمريراته الحاسمة، وقدرته على فك الضغط وصناعة الفارق في الثلث الأخير من الملعب.

وكان دوره محوريًا في تسجيل الهدف الثاني، بعدما اخترق الرواق الأيسر بمهارة وأرسل كرة عرضية قوية تسببت في الهدف من نيران صديقة. مانحًا المنتخب الوطني أفضلية مريحة ساهمت في إنهاء المواجهة لصالح “الخُضر” بنتيجة (2-0).

اختيار براهيمي أفضل لاعب في المباراة جاء تتويجًا لأدائه المتوازن، الذي جمع بين المراوغة، الرؤية الفنية، صناعة الخطورة، والانضباط التكتيكي، ليؤكد اللاعب أنه ما يزال أحد أبرز عناصر الخبرة داخل المنتخب.