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الرياضة

براهيمي يحطم رقما قياسي في الدوري القطري

بقلم عزيز طالبي
براهيمي يحطم رقما قياسي في الدوري القطري
براهيمي
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حطم الدولي الجزائري ياسين براهيمي رقما قياسي  في دوري نجوم إكسبو بقطر، خلال مباراة ناديه الغرافة أمام نادي المرخية.

وقال موقع “سوفاسكور” المتخصص في الإحصائيات والأرقام، اليوم الثلاثاء، أن قائد الخضر نجح في 10 مراوغات خلال المباراة وهو أعلى رقم للاعب في مباراة واحدة في بطولة قطر هذا الموسم و الوحيد من بين لاعب الدوري الذي وصل لحاجز 10 مراوغات.

وسبق لياسين براهيمي تضييع ضربة جزاء، في الدقيقة 79، قبل أن يستدرك الأمور و يسجل هدفا شخصيا عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 89.

للإشارة، انهزم ياسين ورفقائه في نادي الغرافة بثلاثية مقابل اثنين، أمام المستضيف المرخية في إطار الجولة 13 من الدوري.

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