براهيمي يحقق رقماً مميزاً في دوري أبطال آسيا للنخبة

حقق صانع الألعاب الجزائري ولاعب نادي الغرافة القطري ياسين براهيمي رقماً مُميزاً. في منافسة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبعد أن قاد لاعب الخضر، براهيمي، فريقه الغرافة، أمس الثلاثاء، لتحقيق أول فوز في المنافسة الآسياوية. أمام نادي العين الإماراتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين. بتسجيله الهدف الرابع في المواجهة.

تمكن براهيمي من تحقيق رقم مميز، حسب مؤشر الإحصائيات المختص “صوفاسكور”. إذ قام بـ7 مراوغات ناجحة من أصل 8 محاولات.

وهو أعلى رقم يحققه لاعب عربي أو لاعب ينشط في نادٍ عربي في منافسة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، وثاني أعلى رقم في جميع الأندية الآسيوية.