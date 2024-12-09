براهيمي يحقق رقما قياسيا في البطولة القطرية

حطم الدولي الجزائري ياسين براهيمي رقما قياسيا جديدا رفقة نادي الغرافة في دوري نجوم قطر موسم 2024 /2025.

ووضع موقع “سوفاسكور”، ياسين براهيمي، على رأس قائمة أكثر اللاعبين نجاحا في المراوغة خلال مباراة واحدة، رفقة الدولي المغربي أشرف بن شرقي.

وقال الموقع المتخصص في الأرقام و الإحصائيات إن ياسين براهيمي نجح في 7 مراوغات خلال مباراة واحدة. ما يؤكد أن اللاعب الأسبق لبورتو البرتغالي لا يزال قادرا على العطاء رغم تقدمه في السن.

وكان براهمي شارك في المباراة الأخيرة لناديه الغرافة. وقدم تمريرة حاسمة في الفوز أمام الشحانية بنتيجة 8 مقابل 2، ضمن منافسة الدوري القطري.