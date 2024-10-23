براهيمي يحقق رقما استثنائياً في دوري أبطال آسيا للنخبة

بصم الدولي الجزائري ولاعب نادي الغرافة القطري، ياسين براهيمي، على رقم استثنائي، في منافسة دوري أبطال آسيا للنخبة.

حيث حقق الجناح الأيسر للنادي القطري، 8 مراوغات ناجحة من أصل 12 مراوغة، خلال مواجهة نادي الوصل الإماراتي، في إطار الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة،.

وحسب موقع “صوفا سكور” المتخصص في الإحصائيات، فإن هذا الرقم يعد أعلى رقم للاعب في مباراة واحدة في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، لحد الآن.

للإشارة، يتواجد لاعب الخضر، براهيمي، رفقة فريقه الغرافة القطري، في المركز السابع في ترتيب الدور الأول من المنافسة الآسياوية. برصيد 3 نقاط، بفوز أمام العين وخسارتين أمام استقلال طهران والوصل.

وشارك براهيمي في مباراتين في دوري أبطال آسيا للنخبة، وسجل هدفا واحدا.