براهيمي يخرج عن صمته بعد غيابه الطويل عن “الخضر”

خرج الدولي الجزائري ياسين براهيمي عن صمته بشأن تفاصيل غيابه الطويل عن المنتخب الوطني لمدة فاقت 26 شهرا كاملا.

وقال ياسين براهيمي في تصريح لموقع “سبور تيم”، اليوم الأحد، عقب المباراة الكبيرة التي قدمها رفقة الغرافة أمام الريان “دائما أنا جد فخور بتمثيل بلدي الجزائر، غياب لمدة 26 شهر ، شيء كبير”.

كما اضاف “الأسمر” الجزائري “إنه شيء كبير صراحة، المرحلة التي مريت عليها بعيدا عن المنتخب لم أخذها على محمل الجد”.

وختم براهيمي عن الفوز الذي حققه رفقة زملائه “الحمد لله فزنا بالنقاط الثلاث أمام نادي جيد مثل الغرافة”.