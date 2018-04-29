براهيمي يدخل مفكرة أولمبيك مارسيليا

أبدى مسؤولو نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، إهتمامهم بخدمات الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، قبل أيام قليلة عن انطلاق الميركاتو الصيفي.

وكشف موقع “أوروب ميركاتو”، عن سعي نادي الجنوب الفرنسي، لإعادة ياسين براهيمي، للدوري الفرنسي الموسم المقبل.

حيث أكد ذات المصدر، إعجاب كل من مدرب الفريق رودي غرسيا، والمدير الرياضي أندوني زوبيزاريتا، بمؤهلات لاعب الخضر.

يبقى أن تجسيد هذه الصفقة سيكون صعب المنال لمرسيليا، بالنظر للمنافسة التي سيلقاها من الأندية الإنجليزية، ورغبة اللاعب في خوض تجربة في البريميرليغ.