براهيمي يدشّن ملعبًا جواريًا في تيزي وزو ويُكرَّم من طرف محبيه

دشّن الدولي الجزائري ياسين براهيمي، اليوم الثلاثاء، ملعبًا جواريًا جديدًا بقرية آث بوادة التابعة لولاية تيزي وزو، وسط أجواء احتفالية واستقبال حار من سكان المنطقة ومحبيه.

وقد تكفّل براهيمي بإنجاز هذا المشروع الرياضي لفائدة شباب المنطقة، تأكيدًا لالتزامه بدعم الرياضة على المستوى القاعدي وتشجيع المواهب الصاعدة.

وخلال حفل التدشين، حظي اللاعب الأسبق لبورتو البرتغالي، بتكريم رمزي من طرف رئيس مجلس إدارة شبيبة القبائل الهادي ولد علي، الذي أهداه قميص الفريق، في إشارة إلى الاعتزاز بانتمائه الوطني وتقديرًا لما يقدمه خارج الميادين.

وتعَدُّ هذه المبادرة جزءًا من سلسلة من المشاريع الخيرية التي دأب براهيمي على دعمها في مختلف مناطق الوطن، تجسيدًا لقيم التضامن والمواطنة.