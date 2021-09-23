براهيمي يرحب بزميله الجديد في الفريق خاميس رودريغيز

رحب اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي باللاعب الكولومبي “خاميس رودريغيز” الذي اإلتحق بنادي الريان القطري سهرة اليوم الخميس على هامش الحصة التدريبية التي أجراها فريق الرهيب.

وكشفت قناة “بي إن سبورتس” الإخبارية، بأن مُسيري “الرهيب” حسموا الأمور مع صاحب القدم اليُسرى السحرية، والذي سيُشكل ثنائيا ناريا في القاطرة الأمامية للفريق الأحمر والأسود رفقة مُحارب الصحراء.

يُشار بأن ياسين براهيمي، إستأنف التحضيرات مؤخرا مع ناديه بعد أن كان يعاني من إصابة حرمته من المُشاركة في إفتتاح دوري النجوم.

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