براهيمي يرفض التجديد وبورتو يجهز بديلا له

رفض الدولي الجزائري ياسين براهيمي، تجديد عقده مع ناديه الحالي بورتو البرتغالي، ما دفع بهذا الأخير للبحث عن بديل له.

وكشفت صحيفة “ أبولا” البرتغالية، أن ياسين براهيمي، فضل التريث، على قبول مقترح تجديد عقده مع بورتو، والذي يتنهي في 2019.

وباشر مسؤولو نادي بورتو، مفاوضاتهم مع البرازيلي روجر كودز (21 عاما)، لاعب نادي أتليتيكو مينيرو البرازيلي، تحسبا للرحيل المرتقب لبراهيمي.

ويسعى ياسين براهيمي، لاستغلال تألقه في الموسم المنصرم، والعروض التي يحظى بها في الميركاتو الجاري، للإنتقال لأحد الأندية الإنجليزية الراغبة في خدماته.