براهيمي يرفع معنويات زملائه السابقين في بورتو

الرياضة
  • -
  • 0
براهيمي يرفع معنويات زملائه السابقين في بورتو
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى الودلي الجزائري ياسين براهيمي، لاعب الريان القطري، دعمه لزملائه السابقين في نادي بورتو، مؤكدا قدرتهم على التتويج بلقب البطولة لهذا الموسم.

وصرح ياسين براهيمي، في حوار لصحيفة “أنتينا” البرتغالية: “في العديد من المرات كنا متفوقين على بنفيكا بست أو سبع نقاط، قبل أن يعودوا ويتوجوا باللقب”.

وأضاف: “على لاعبينا أن يثقوا بقدراتهم، ويواصلوا مجهوداتهم، لأن 4 نقاط فارق ضئيل، ولا تزال مباريات كثيرة، فمن المهم أن يؤمن زملائي السابقون بحظوظهم كاملة”.

يذكر أن نادي بورتو، يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 35 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر نادي بنفيكا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=744515

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com