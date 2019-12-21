براهيمي يرفع معنويات زملائه السابقين في بورتو

أبدى الودلي الجزائري ياسين براهيمي، لاعب الريان القطري، دعمه لزملائه السابقين في نادي بورتو، مؤكدا قدرتهم على التتويج بلقب البطولة لهذا الموسم.

وصرح ياسين براهيمي، في حوار لصحيفة “أنتينا” البرتغالية: “في العديد من المرات كنا متفوقين على بنفيكا بست أو سبع نقاط، قبل أن يعودوا ويتوجوا باللقب”.

وأضاف: “على لاعبينا أن يثقوا بقدراتهم، ويواصلوا مجهوداتهم، لأن 4 نقاط فارق ضئيل، ولا تزال مباريات كثيرة، فمن المهم أن يؤمن زملائي السابقون بحظوظهم كاملة”.

يذكر أن نادي بورتو، يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 35 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر نادي بنفيكا.