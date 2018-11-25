براهيمي يريد اللعب في “البريميرليغ”

كشفت الصحافة البرتغالية، أن الجزائري “ياسين براهيمي” يعتبر الهدف الأول لنادي “بشكتاش” التركي في الصائفة المقبلة، غير أن الصفقة من الصعبة أن تحدث.

حيث أن نجم “بورتو” والذي يتواجد في نهاية عقده مع “الدراغاو” يفضل خوض تجربة “البريميرليغ” واللحاق بزملائه في المنتخب الجزائري.

حيث هناك عدد من الأندية الانجليزية تريد ضمه سواء في الميركاتو الشتوي أو في الصائفة المقبلة، على غرار “وولفرهامبتون” و “وست هام”.

كما أن النادي التركي يسعى لإغراء “براهيمي” براتب سنوي يفوق الـ 2.5 مليون أورو، غير أن التجربة التركية لا تستهوي كثيرا النجم الجزائري.

في نفس السياق، لم تفقد إدارة “بورتو” الأمل في تجديد عقد “ياسين” رغم ان المفاوضات متوقفة في الفترة الحالية بين الطرفين.