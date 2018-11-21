براهيمي يريد وضع حد لسلسلته السلبية !!

الرياضة
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براهيمي يريد وضع حد لسلسلته السلبية !!
بقلم أمير بهلول

كشفت صحيفة “أبولا” البرتغالية، أن الجزائري “ياسين براهيمي” يريد وضع حد لسلسلته السلبية مع نادي “بورتو” في الأسابيع القليلة الماضية.

وأكدت ذات المصادر، أن براهيمي الذي لم يعرف طريق الشباك منذ أواخر شهر أوت الماضي، يريد هز شباك الخصوم مرة أخرى.

ويريد نجم “بورتو” أن يكون حاسما في قادم المواعيد وأن يستعيد عافيته ولياقته كليا من أجل أن يقدم مستوى كبير خاصة أنه في نهاية عقده مع الفريق.

كما أن المدرب “سيرجيو كونسيساو” يثق كثيرا في نجم فريقه ويعلم جيدا أنه سيعود لمستواه المعهود في أقرب وقت ممكن.


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