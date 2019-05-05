براهيمي يساهم بتمريرة ساحرة في الفوز على آفيس

ساهم الدولي الجزائري ياسين براهيمي، في الفوز الذي حققه فريقه بورتو، أمام نادي ديبورتيفو آفيس، لحساب الجولة الـ32 للدوري البرتغالي.

وشارك براهيمي، أساسيا في هذه المواجهة، وجاءت مساهمته في الدقيقة الـ70، أين منح تمريرة ساحرة بالعقب، منح من خلالها الهدف الرابع لفريقه.

وأصبح في رصيد نجم الخضر، 9 تمريرات حاسمة هذا الموسم في مختلف المنافسات، أربعة منها في الدوري البرتغالي.

وبعد فوزه برباعية نظيفة، أمس السبت أمام نادي آفيس، احتفظ ياسين براهيمي، وناديه بورتو، بامركز الثاني، خلف المتصدر بنفيكا.