براهيمي يسجل “الدوبلي” ويحتفل بالراية الفلسطينية

قاد الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، ناديه الغرافة القطري، لـ “ريمونتادا” مؤقتة في قمة الجولة الـ 7، التي تجمعه اليوم السبت، بالريان.

وبعدما قلص الفارق من ضربة جزاء، في آخر أنفاس المرحلة الأولى. عاد براهيمي في الدقيقة 61. ليسجل ثاني أهدافه الشخصية والثالث لناديه. بعدما عدل زميله يوهان بولي النتيجة في الدقيقة 50.

واحتفل الدولي الجزائري، بهدف التقدم بطريقة مميزة، بعدما توجّه إلى المدرجات وطلب من جماهير الغرافة، علم فلسطين، وأخذ يلوّح به داخل أرضية الميدان، دعما للشعب الفلسطيني، ووسط هتافات أنصار ناديه.

وبذلك، رفع براهيمي، رصيده إلى 11 هدفا في 7 لقاءات من الموسم الجاري لدوري “إكسبو” في صدارة الهدافين بفارق 6 أهداف عن أقرب الملاحقين.