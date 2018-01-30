براهيمي يسعى لنسيان خيبة الإقصاء !

سيخوض نادي “بورتو” مباراة غاية في الأهمية سهرة اليوم في الدوري البرتغالي، أين سيحل زملاء “براهيمي” ضيوفا على نادي “موريرنسي” وكلهم عزم على تحقيق النقاط الثلاث.

بعد تعادل “بنفيكا” يوم أمس فإن الفرصة مواتية لنادي بورتو للإبتعاد أكثر عن صاحب اللقب في النسخ الثلاث الماضية.

من جهة أخرى، يريد براهيمي نسيان خيبة الإقصاء من نصف نهائي كأس الرابطة ضد سبورتينغ لشبونة الأسبوع الماضي.

خاصة أنه ضيع أحد ركلات الجزاء التي ساهمت في الإقصاء، لكن جماهير بورتو تضع ثقتها في الجزائري.

وتريد منه إعادة الروح للفريق والعودة الى سكة الإنتصارات وتحقيق اللقب في نهاية الموسم.