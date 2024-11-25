براهيمي يسقط رفقة الغرافة أمام النصر بثلاثية مقابل هدف

تعرض الدولي الجزائري ياسين براهيمي، رفقة فريقه الغرافة القطري، لخسارة أمام النصر السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في مباراة أقيمت اليوم الاثنين ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، مجموعة الغرب.

وشارك لاعب الخضر، براهيمي، أساسيا في هذه المواجهة إلى غاية الدقيقة الـ88 . ولم يتمكن من تقديم أداء يرقى لمستوى التطلعات، وتحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة.

ونال براهيمي علامة متوسطة بـ 6.5 من 10 حسب موقع “صوفاسكور” المختص في الإحصائيات الرياضية.

وتجمد رصيد الغرافة بهذه الخسارة عند النقطة الرابعة بعد مرور خمس جولات، في المركز الثامن في ترتيب المجموعة الغربية لدوري أبطال آسيا للنخبة.

للإشارة، شارك ياسين براهيمي في أربع مواجهات هذا الموسم رفقة فريقه الغرافة في منافسة دوري أبطال آسيا، وسجل هدفا واحدا أمام العين الإماراتي.