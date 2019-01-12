براهيمي يسيل لعاب عمالقة البريمرليغ

أضحى الدولي الجزائري، ياسين براهمي، لاعب نادي بورتو البرتغالي، المطلب الأول لعديد الأندية الإنجليزية، التي تتصارع من أجل خدماته.

وكشفت الصحافة الإنجليزية، أن قطبا إنجلترا، أرسنال، ومانشستر يونايتد، يضغان لاعب الخضر، ضمن إهتماماتهما، وسينافان إيفرتون، وولفرهامبتن، على خدماته.

ويأتي هذا الإهتمام الكبير ببراهيمي، بالنظر لإنتهاء عقده مع بورتو، شهر جوان المقبل، ما سيمكن الأندية الراغبة في خدماته من التعاقد معه مجانا.

وفي حال تجسيد ذلك، سيكون نادي بورتو البرتغالي، أكبر الخاسرين، حيث لن يكون بإمكانهم الإستفادة ماديا، من صفقة انتقال ياسين براهيمي.