تسعى ثلاثة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز، للظفر بخدمات الدولي الجزائري ياسين براهيمي، لاعب بورتو البرتغالي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية، عن صراع بين كل من واست هام، إيفرتون، ومانشستر يونايتد، للظفر بخدمات ياسين براهيمي.

كما أوضحت ذات الصحيفة، عن تواجد كشافي الأندية الثلاثة بملعب “الدراغاو”، لمتابعة براهيمي، خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام نادي براغا.

من جهته أكد موقع “أوجوغو” البرتغالي، إعجاب كشافي الأندية الثلاثة، بمردود براهيمي، خلال هذه المباراة التي فاز بها بورتو بنتيجة3-1.

ويبصم براهيمي على أرقام مميزة منذ انظمامه لنادي بورتو سنة 2014، أين لعب 150 مباراة، سجل فيها 37 هدفا ومنح 33 تمريرة حاسمة.

وفي ظل تألقه هذا الموسم في الدوري البرتغالي، سيشعل نجم الخضر الصراع بين الأندية الإنجليزية خلال الميركاتو الصيفي القادم.