عاجل

براهيمي يشعل الصراع بين ثلاثة أندية إنجليزية

الرياضة
  • -
  • 0
براهيمي يشعل الصراع بين ثلاثة أندية إنجليزية
بقلم كريم.تيغرمت

تسعى ثلاثة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز، للظفر بخدمات الدولي الجزائري ياسين براهيمي، لاعب بورتو البرتغالي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية، عن صراع بين كل من واست هام، إيفرتون، ومانشستر يونايتد، للظفر بخدمات ياسين براهيمي.

كما أوضحت ذات الصحيفة، عن تواجد كشافي الأندية الثلاثة بملعب “الدراغاو”، لمتابعة براهيمي، خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام نادي براغا.

من جهته أكد موقع “أوجوغو” البرتغالي، إعجاب كشافي الأندية الثلاثة، بمردود براهيمي، خلال هذه المباراة التي فاز بها بورتو بنتيجة3-1.

ويبصم براهيمي على أرقام مميزة منذ انظمامه لنادي بورتو سنة 2014، أين لعب 150 مباراة، سجل فيها 37 هدفا ومنح 33 تمريرة حاسمة.

وفي ظل تألقه هذا الموسم في الدوري البرتغالي، سيشعل نجم الخضر الصراع بين الأندية الإنجليزية خلال الميركاتو الصيفي القادم.

 

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital