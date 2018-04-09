براهيمي يصدم مُسيري “بشيكتاش”

ظهر الدولي الجزائري، ياسين براهيمي غير مُتحمس بالمرة للمُقترح الذي وصله مؤخرا من العملاق التركي “بشيكتاش”، لاستهدافه اللعب لفريق أكبر.

وأشارت تقرير لجريدة “عبير” التركية، بأن صاحب المُراوغات السحرية، لايُرحّب بفكرة الإنتقال لبلاد الأناضول لأن مُستوى دوريها لايتناسب مع طموحاته.

ويأتي خيار نجم “بورتو” منطقيا وهو الذي يرى نفسه ينشط في “البريمير ليغ” مُستقبلا أو أحد الدوريات الأوروبية الخمسة الكُبرى.

ولايزال براهيمي مُرتبطا بعقد مع “التنانين” لغاية 2019، وتوجد مُحاولات تمديده من طرف إدارة “الدراغويس” نظرا لتألقه اللافت هذا الموسم.