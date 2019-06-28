“براهيمي” يصفع صانعي الفتنة ويرد بقوة

وجه الدولي الجزائري، “ياسين براهيمي” صفعة قوية لجميع من يُريدون صُنع الفتنة، وإستغلال تواجده كلاعب بديل لإحداث “البلبلة” داخل “الخضر”.

وقام صاحب المُراوغات السحرية بلقطة تُظهر مدى إلتزامه مع المنتخب الوطني، رغم قيام الناخب الوطني، جمال بلماضي بتحويله لعنصر إحتياطي.

ورغم أنه لم يُشارك في مُباراة السنغال، إلا أن نجم “بورتو” ظهر وهو يخرج من كرسي الإحتياط، لتهدئة محمد فارس.

وتخوف خريج مدرسة “رين” الفرنسية من تعرض الظهير الأيسر للطرد، وذلك بعد قيامه بتدخل عنيف على أحد مُهاجمي “أسود التيرانغا”.