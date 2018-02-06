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براهيمي يصل للمباراة رقم 150 مع بورتو

الرياضة
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براهيمي يصل للمباراة رقم 150 مع بورتو
بقلم أمير بهلول

احتفل  نادي بورتو بوصول ياسين براهيمي للمباراة رقم 150 بألوان الدراغاو في كافة المسابقات، أين تمكن من تسجيل 37 هدفا.

بالإضافة إلى أهدافه المسجلة تمكن براهيمي من منح 33 تمريرة حاسمة في 150 مباراة شارك فيها مع فريقه.

ونشر حساب بورتو الرسمي في “التويتر” فيديو لأفضل لقطات الجزائري مع الفريق البرتغالي طوال المواسم التي قضاها.

وشارك ياسين لأول مرة بقميص بورتو يوم 15 أوت 2014 ضد ماريتيمو.

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