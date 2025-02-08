براهيمي يصل للمساهمة التهديفية رقم 8 هذا الموسم

بلغ صانع الألعاب الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، المساهمة التهديفية رقم 8 هذا الموسم مع فريقه الغرافة.

وبصم لاعب الخضر، براهيمي ياسين، على تمريرة هدف التعادل لصالح فريقه في مواجهة الشمال، عند الدقيقة الـ59 في مواجهة الجولة 15 من دوري نجوم قطر.

بعد أن كان الغرافة متأخرا في النتيجة بهدف الدولي الجزائري الآخر، بغداد بونجاح.

وبلغ، ياسين براهيمي، المساهمة التهديفية الثامنة هذا الموسم. بتسجيله أربع أهداف و تقديم أربع تمريرات حاسمة، من أصل 16 مباراة.