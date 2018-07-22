براهيمي يصنع الحدث وسط أطفال بورتو

صنع النجم الدولي الجزائري ياسين براهيمي الحدث أمسية اليوم الأحد قبل بداية اللقاء الودي الذي يجمع فريقه حاليا بنادي إيفرتون الإنجليزي.

وخطف نجم الخضر الأنظار بمُجرد وصوله للملعب الذي يحتضن المُباراة حيث تجمع حوله أطفال فريقه مُطالبين إياه بإمضاء بعض الأوتوغرافات وأخذ الصور التذكارية.

حيث نشر الحساب الرسمي للفريق البرتغالي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” الفيديو الذي يُظهر عشق أنصار بورتو للنجم الجزائري الأسمر.

يُذكر أن براهيمي كان مُرشحا للرحيل صوب الدوري الإنجليزي الممتاز لكن المعطيات الأخيرة أكدت أنه سيواصل المغامرة مع “الدراغاو”.