براهيمي يضرب “الإنتر” بـ”ميلان”!

يبدو بأن الدولي الجزائري، “ياسين براهيمي”، عازم على الإنتقال لأحد عمالقة “السيري آ” الإيطالية، بداية من الميركاتو الصيفي القادم 2019.

وأشارت شبكة “ميديا سات” بأن متوسط الميدان، وبعد أن قوبل بالرفض من “إنتر ميلان”، عرض نفسه على الغريم “إسي ميلان”.

وكشفت جريدة “آبولا” البرتغالية، بأن خيار نجم “بورتو”، يأتي للرد على “النيتراتزوري” ورغبته في التواجد بقلعة “السان سيرو”، الموسم القادم.

ويُنتظر أن يُغير صانع ألعاب المنتخب الوطني الأجواء، شهر جوان، تزامنا مع نهاية عقده، وستكون وجهته ما بين “البريميرليغ” و”الكالتشيو”.