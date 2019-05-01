براهيمي يضع الكرة في مرمى ميلان

وضع الدولي الجزائري ياسين براهيمي، شروطه، للموافقة على الإنضمام لنادي آسي ميلان الإيطالي، إنطلاقا من الموسم المقبل.

وكشف موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي، أن ياسين براهيمي، اشترط على إدارة الروسو نيري، راتب 2 مليون أورو سنويا، للموافقة على الإنضمام إليه.

ويأتي هذا بعد أن أبدت إدارة الميلان، إصرارها على خدمات الدولي الجزائري، الذي يتواجد في نهاية عقده مع ناديه بورتو البرتغالي.

ويواجه نادي ميلان آسي، منافسة قوية، على خدمات ياسين براهيمي، الذي يتواجد محل إهتمام عديد الأندية الإيطالية منها، والإنجليزية.