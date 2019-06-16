“براهيمي” يضع نفسه في موقف حرج!

وضع الدولي الجزائري، “ياسين براهيمي” نفسه في موقف حرج بسبب مطالبه المُبالغ فيها مع إفتتاح الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشارت تقارير إعلامية فرنسية بأن “أولمبيك مارسيليا”، نفى دخوله في مُفاوضات جدية مع نجم “بورتو”، مُوضحا إكتفاءه بالإستفسار عنه فقط.

وأوضح موقع “غول” بأن مُسيري “لوام” إندهشوا من مطلب صاحب المُراوغات السحرية والقاضي بالحصول على “منحة التوقيع” بـ6 ملايين أورو.

يُذكر بأن خريج مدرسة “رين” يتواجد حُرا من أي إلتزام، وسيختار فريقه الجديد مُباشرة بعد نهاية إلتزاماته مع المنتخب الوطني.