“براهيمي” يعرض نفسه على كبير إيطاليا ويُرفض!

قام وكيل الدولي الجزائري، “ياسين براهيمي”، بعرضه على العملاق الإيطالي “إنتر ميلان”، وفقا لما كشفته جريدة “توتو سبورت” بعددها الأخير.

وأوضحت الصحيفة بأن مُسيري “النيراتزوري”، قابلوا هذا المُقترح بالرفض المُباشر، مؤكدين بأنهم غير مُهتمين تماما بخدمات صانع ألعاب “بورتو” البرتغالي.

وبرّر “الأفاعي” موقفهم من صاحب المُراوغات السحرية، بكونه لا يتناسب مع طموحاتهم الكبيرة في الساحة المحلية والأوروبية، في المُستقبل القريب.

وسيكون خريج مدرسة “رين” حُرا من أي إلتزام بداية شهر جوان القادم، مما سيسمح له بإختيار فريقه الجديد دون ضغط.