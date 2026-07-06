براهيمي يعود إلى لومان الفرنسي بعقد يمتد حتى 2028

أعلن نادي لومان الفرنسي، اليوم الاثنين، تعاقده رسمياً مع الدولي الجزائري بلال براهيمي، ليعود إلى صفوف الفريق الذي تألق معه خلال موسم 2020-2021.

ووقّع براهيمي (26 عاماً) عقداً مع النادي الصاعد إلى الدرجة الأولى الفرنسية، يمتد إلى غاية صيف 2028. مع خيار التمديد لموسم إضافي. وذلك بعد اجتيازه الفحص الطبي، بحضور رئيس النادي بيدرو أوليفيرا.

وكان براهيمي، الذي سيحمل الرقم 7 مع لومان، قد بصم على موسم استثنائي مع الفريق عندما لعب معاراً من ستاد ريمس، بتسجيله 12 هدفاً و10 تمريرات حاسمة، لينال مكاناً في التشكيلة المثالية لدوري “الناسيونال”. قبل أن ينتقل إلى الدوري الفرنسي عبر نادي أنجي، ثم نيس، حيث شارك أيضاً في منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

وخاض الدولي الجزائري، صاحب أربع مباريات مع المنتخب الوطني، 69 مباراة في الدوري الفرنسي. وحمل أيضا ألوان أندية سانت تروند البلجيكي، وسانتوس البرازيلي، وإستريلا أمادورا البرتغالي.

ويعَد بلال براهيمي أولى صفقات لومان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. في خطوة يعوّل عليها النادي لتعزيز قوته الهجومية استعداداً للموسم الجديد.