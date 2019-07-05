براهيمي يعود لتدريبات الخضر ويريح بلماضي

عاد النجم الجزائري ياسين براهيمي، لأجواء التدريبات الجماعية للمنتخب الوطني، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

وظهر ياسين براهيمي، في الحصة التدريبية ما قبل الأخيرة، التي أجراها الخضر، أمسية اليوم الجمعة، بملعب “بيترو سبورت”، استعدادا لمواجهة غينيا.

وأراحت عودت براهيمي، الناخب الوطني، جمال بلماضي، الذي سيحظى بحلول إضافية، في قادم مباريات الخضر، ضمن نهائيات كان 2019.

يذكر أن ياسين براهيمي، شارك في المباراة الأولى للخضر، أما منتخب كينيا، ليغيب بعدها عن مواجهتي السنغال، وتنزانيا.