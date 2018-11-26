براهيمي يعود للمنافسة رفقة بورتو في مواجهة شالك

يستضيف ياسين براهيمي، رفقة ناديه بورتو البرتغالي، الأربعاء المقبل، نادي شالك 04 الألماني، لحساب الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وكشفت صحيفة “ريكورد”، أن المدرب سيرجيو كونسيساو، يسعى للإعتماد على براهيمي، أساسيا في هذه المباراة، وتوظيفه في الخطة التي سيعتمد عليها للإطاحة بشالك04.

وتأتي عودة براهيمي للمنافسة، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها على مستوى الكاحل، والتي أجبرته على الركون للراحة وتلقي العلاج.

يذكر أن ياسين براهيمي، لم يشارك في مباراته فريقه بورتو، أمام بيلينينسي، لحساب كأس البرتغال، كما غاب عن مباراة الخضر، أمام الطوغو.