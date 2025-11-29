براهيمي يعيش وضعية معقدة في سانتوس

يعيش الدولي الجزائري، بلال براهيمي، واحدة من أصعب فتراته منذ بداية مسيرته الاحترافية، بعد مرور أكثر من شهرين على انضمامه إلى نادي سانتوس البرازيلي بتاريخ 24 سبتمبر.

في صفقة انتقال حر عقب فسخ عقده مع نيس الفرنسي.

ورغم انتظار الجماهير لرؤيته يمنح الإضافة، إلا أن بدايته مع الفريق جاءت بعكس كل التوقعات.

فمنذ وصوله، شارك براهيمي في مباراة وحيدة فقط، أمام رابيد براغنتينو لحساب الجولة 25 من الدوري البرازيلي، بتاريخ 28 سبتمبر.

وبعدها وجد نفسه حبيس مقاعد البدلاء في سبع مناسبات متتالية دون أي دقيقة لعب.

قبل أن يتفاقم الوضع أكثر عندما أخرجه المدرب خوان بابلو فويفودا نهائيًا من حساباته، مستبعدًا إياه من الأربع المباريات المتتالية الأخيرة، من دون توجيه الدعوة له.

تقارير إعلامية برازيلية، سلطت الضوء على تراجع مكانة براهيمي داخل سانتوس. وأكدت أن اللاعب فقد كل المساحة داخل الفريق بعد أن وقف المدرب على مشاكل واضحة في أدائه.

وأشار الصحفي لوكاس موسيتي، عبر قناته على يوتيوب، إلى أن براهيمي “يخيّب الآمال خلال التدريبات”، وأن المدرب فويفودا لاحظ أن اللاعب يعاني كثيرًا في العمل الدفاعي.

وهو ما يجعله غير مناسب لأسلوب اللعب الذي يعتمد على مزيج من الهجوم والانضباط التكتيكي.

ووفقًا للتقرير المنشور تحت عنوان: Vojvoda identifica novo problema em Billal Brahimi e argelino fica sem espaço no Santos.

فإن المدرب لا يملك أي خطط لاستخدام براهيمي حاليًا، ما يعني أن اللاعب أصبح خارج التشكيلة الفنية، ليس بسبب الإصابة أو الجاهزية، بل بسبب عدم اقتناع المدرب بإمكانياته.

خطوة المدرب باستبعاد براهيمي من قوائم الفريق لعدة مباريات متتالية. تُعدّ مؤشرًا واضحًا على أن الدولي الجزائري أصبح خارج المشروع الرياضي لسانتوس.

ومع استمرار الوضع على هذا النحو، يُتوقّع أن يبحث اللاعب عن حل خلال سوق الانتقالات القادمة. خصوصًا إذا بقي خارج حسابات الجهاز الفني.