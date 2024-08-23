براهيمي يغيب مجددا عن تشكيلة ناديه الغرافة في الدوري القطري

يغيب الدولي الجزائري ياسين براهيمي، عن المبارة التي ستجمع ناديه الغرافة، اليوم الجمعة، بالضيف فريق الريان، ضمن دوري نجوم قطر.

وكشفت إدارة الغرافة، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، تشكيلتها الأساسية لهذا اللقاء، والتي غاب عنها اسم براهيمي.

كما لم يسجل الدولي الجزائري، تواجده ضمن قائمة البدلاء، وهذا للمباراة الثانية على التوالي التي يخوضها فريقه هذا الموسم.

ورغم أن بعض التقارير تحدث في وقت سابق، عن رغبة ياسين براهيمي، في تغيير الاجواء، بعد خلاف مع إدارة ناديه، إلا أن مدير نادي الغرافة، مجيب حامد، أكد في تصريح سابق، بأن غياب براهيمي، عائد لاصابة يعاني منها.