براهيمي “يفرض قانونه” في البرتغال

إحتل الدولي الجزائري، ياسين براهيمي واجهة أغلب الصحف الرياضية البرتغالية، بعد المردود الذي قدمه خلال مواجهة “الكلاسيكو” أمام “سبورتينغ لشبونة”.

واعتبر الجميع بأن صاحب المُراوغات السحرية “فرض قانونه” على مُدافعي “الأسود” الذين لم يتمكنوا من إيقاف خطره طيلة التسعين دقيقة.

وتمكن خريج مدرسة “رين” من تسجيل هدف جميل كان له الفضل في خطف فريقه للنقاط الثلاث وتعزيز صدارته لـ”السوبر ليغا”.

يُشار بأن براهيمي ومنذ بداية الموسم الجاري تمكن من تسجيل تسع أهداف كاملة وتقديم ثمان تمريرات حاسمة في مُختلف المُنافسات الرسمية.