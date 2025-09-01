براهيمي يفسخ عقده مع نيس بالتراضي

أعلن نادي نيس الفرنسي، مساء اليوم الاثنين، عن فسخ عقده بالتراضي مع الجناح الدولي الجزائري بلال براهيمي.

ليُصبح صاحب الـ25 عامًا لاعبًا حرًا في سوق الانتقالات.

براهيمي انضم إلى نيس خلال الميركاتو الشتوي لعام 2022. وشارك منذ ذلك الحين في 57 مباراة رسمية بقميص الفريق الأحمر والأسود.

سجل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، أبرزها هدفه الجميل أمام أولمبيك مارسيليا يوم 5 فيفري 2023، الذي ساهم في فوز نيس بنتيجة 3-1.

وجاء في البيان: “نادي نيس يشكر بلال براهيمي على كل ما قدمه ويتمنى له التوفيق في بقية مشواره الرياضي”.

حتى الآن، لم يعلن اللاعب الجزائري عن وجهته المقبلة، في وقت يتوقع أن تتهافت عليه العروض من عدة أندية، خاصة من الدوريات الخليجية.