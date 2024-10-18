براهيمي يفشل في التسجيل للمرة الرابعة تواليا هذا الموسم

شارك اللاعب الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، اليوم الجمعة، في فوز فريقه الغرافة أمام أم صلال، بثلاثية مقابل هدف.

في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري نجوم قطر.

وشارك لاعب الخضر أساسيا إلى حين استبداله في الدقيقة الـ89. وقدم أداءً متوسطا. حيث نال علامة 6.7 من 10 حسب مؤشر الإحصائيات المختص “صوفاسكور”. وضيّع العديد من الفرص السانحة للتسجيل.

وفشل اللاعب الأسبق لبورتو البرتغالي في التسجيل للمرة الرابعة تواليا هذا الموسم، إذ سبق له إحراز ثلاثة أهداف في مواجهات الغرافة أمام كل من قطر والسد، إضافة إلى مواجهة العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

للإشارة، شارك براهيمي هذا الموسم في أربع مواجهات لحد الآن، في منافستي دوري نجوم قطر و دوري أبطال آسيا للنخبة، وتمكن من تسجيل 3 أهداف.