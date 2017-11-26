براهيمي يفشل في تحقيق الإنتصار قبل كلاسيكو البرتغال

فشل نادي “بورتو” في تحقيق الفوز في مباراته ضد نادي “أفيس” لحساب الجولة 12 من “السوبرليغا”، حيث عاد رفقاء براهيمي بنقطة وحيدة بعد تعادلهم إيجابيا (1-1).

الجزائري ياسين براهيمي، شارك كالعادة كأساسي وكان وراء جل هجومات فريقه، قبل أن يغيره المدرب في آخر دقائق المباراة.

من جهة أخرى، فإن التعب نال من بعض لاعبي بورتو بعد مشاركتهم في العديد من المباريات في الفترة الماضية.

كما أن “كونسيساو” مدرب بورتو اتهم التحكيم بعد طرده للاعب “كورونا” وحرمان فريقه من ركلة جزاء على حد تعبيره.

ويأتي هذا التعثر قبل مواجهة “بنفيكا” في كلاسيكو البرتغال الأسبوع المقبل.