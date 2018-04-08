براهيمي يفوز رفقة بورتو ويواصل الصراع على لقب الدوري

حقق “بورتو” الفوز بهدفين دون رد ضد الضيف “ديسبورتيفو أفيش” أمسية اليوم الأحد في الأسبوع ال29 من الدوري البرتغالي الممتاز.

وشارك الدولي الجزائري ياسين براهيمي في التشكيلة الأساسية لناديه مثلما جرت عليه العادة لكنه فشل في التسجيل أومنح تمريرة حاسمة.

وتفادى النجم الأسمر الجزائري تنفيذ ركلة الجزاء التي تحصل عليها فريق الدراغاو في الدقيقة ال8 خشية تضييعها مثل المرة السابقة.

وبعد فوز اليوم قلص بورتو الفارق عن المتصدر بنفيكا إلى نقطة واحدة فقط قبل 5 جولات من نهاية الدوري البرتغالي.