براهيمي يقترب من الانضمام إلى براست على سبيل الإعارة

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم الثلاثاء، عن قرب انتقال الدولي الجزائري وجناح نادي نيس، بلال براهيمي، لصفوف براست على سبيل الإعارة.

وحسب ما ورد في موقع “10 sports” الفرنسي، فإن المفاوضات بين إدارة نادي نيس مع نظيرتها في نادي براست انتهت بالإتفاق على إعارة اللاعب براهيمي لنادي الشمال الفرنسي إعارة لمدة موسم واحد.

وأوضح ذات المصدر، أن إدارة ناديا نيس وراست توصلتا لاتفاق يقضي بأفضلية الشراء مقابل مبلغ 5 ملايين أورو.